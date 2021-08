Olimpiadi pallavolo maschile, elenco completo dei quarti: ci sarà Italia-Argentina

Olimpiadi pallavolo maschile, è stato effettuato il sorteggio che ha completato la griglia dei quarti di finale. L’Italia di Chicco Blengini affronterà l’Argentina; gli azzurri hanno chiuso alle spalle della Polonia il Pool A al secondo posto con 11 punti frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta proprio contro la Polonia. Evitato il Brasile che se la vedrà con il Giappone. L’Italia arriva all’appuntamento con un percorso in crescendo dopo l’esordio vittorioso con il Canada che però era stato seguito dallo stop con la Polonia. Ora tutto si azzera e la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare ad una medaglia. Prima però bisognerà battere l’Argentina, squadra affrontata in amichevole con successo nella fase di avvicinamento alla partenza per Tokyo.

In caso di vittoria i ragazzi di Chicco Blengini affronteranno in semifinale la vincente di Polonia-Francia.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI FINALE

Quarti di Finale 3 agosto:

Canada vs ROC ore 9 locali (ore 2 in Italia)

Giappone vs Brasile ore 13 locali (ore 6 in Italia)

Italia vs Argentina ore 17 locali (ore 10 in Italia)

Polonia vs Francia ore 21.30 (ore 14.30 in Italia)

CLASSIFICA FINALE AL TERMINE DEI DUE POOL

Classifiche

Pool A: Polonia 4v (13p), Italia 4v (11p), Giappone 3v (8p), Canada 2v (7p), Iran 2v (6p), Venezuela 0v

Pool B: ROC 4v (12p), Brasile 4v (10p), Argentina 3v (8p), Francia 2v (8p), USA 2v (6p), Tunisia 0v (1p)