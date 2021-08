Pallavolo femminile A1, salta il primo allenamento di Conegliano per un caso di positività nel gruppo squadra

Molte le squadre di serie A che si stanno accingendo all’inizio della stagione 2021/22 e tra queste c’era anche l’Imoco Volley Conegliano che si sarebbe dovuta ritrovare in palestra nella giornata di oggi lunedì 16 agosto . Programma saltato visto che è stata riscontrata una positività all’interno del gruppo squadra.

Il gruppo naturalmente in questa prima fase non è al completo visto che molte giocatrici saranno impegnate negli Europei . Anche l’allenatore Daniele Santarelli non era presente visto che guiderà la Croazia nella rassegna continentale .

Un primo allenamento dunque che salta nella speranza ovviamente che la situazione possa tornare al più presto alla normalità .

Questo il comunicato apparso sul sito della squadra veneta oggi lunedì 16 agosto :

«L’Imoco Volley ha dovuto annullare il primo allenamento stagionale previsto per oggi in quanto dai tamponi molecolari effettuati stamattina è emerso un caso di positività, asintomatico, nel gruppo squadra composto da giocatrici e staff. Nei prossimi giorni, dopo ulteriori accertamenti, verrà comunicato il nuovo calendario della preparazione.»

La scorsa stagione era stata nel suo complesso purtroppo segnata da diversi casi di squadre costrette anche a lunghi periodi di stop causa casi di positività al Covid.

L’auspicio naturalmente e la speranza è che questo campionato possa tornare all’assoluta normalità sia per lo svolgimento della stagione sportiva sia per uscire da un’emergenza che ormai dura da diverso tempo .