Pallavolo femminile A1, si parte il 9-10 ottobre, il 12 agosto il calendario

Pallavolo femminile A1, si comincia il 9-10 ottobre. Giovedì 12 agosto verrà reso noto il calendario della prossima stagione che vedrà la presenza di 14 squadre. Il girone di andata si chiuderà il 26 dicembre mentre il termine della Regular Season è fissato per il primo fine settimana di aprile .

Giovedì 12 agosto saranno rese note anche le date e le formule dei Playoff, della Coppa Italia e della Supercoppa italiana.

E’ ancora viva la delusione per l‘Italia che nelle Olimpiadi di Tokyo purtroppo non è riuscita ad arrivare a medaglia e nel frattempo si comincia dunque a entrare nel clima della prossima stagione di A1. Prima i riflettori saranno puntati ancora sulla Nazionale di Davide Mazzanti che parteciperà agli Europei.

Naturalmente per quanto riguarda il campionato la squadra da battere resta Conegliano che in pratica ha confermato in blocco, a parte qualche eccezione , il roster che la scorsa stagione ha letteralmente dominato in Italia e in Europa.

Interessante sarà scoprire nel corso del campionato se ci sarà qualche squadra in grado di dar filo da torcere alle campionesse d’Italia.

Certamente il nostro campionato si presenterà ancora una volta come un torneo dal livello altissimo , basta pensare alle protagoniste dei nostri club che hanno disputato le Olimpiadi a Tokyo.