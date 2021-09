Allianz Powervolley Milano – Coach Piazza: ” rientro a casa, adesso uniamo le forze “

Castellanza – Di ritorno dal Campionato Europeo appena concluso alla guida degli olandesi di Nimir, coach Roberto Piazza riprende le redini della sua Allianz Powervolley Milano.

Un rientro all’ombra della Madonnina reso ancora più speciale dall’assegnazione del premio “Costa-Anderlini” che lo ha incoronato come miglior allenatore della Superlega per la stagione 2020-2021.

“Circa il premio devo semplicemente ringraziare i ragazzi – commenta coach Piazza – perché se hanno individuato nella mia figura l’allenatore che si è distinto in modo particolare nella passata stagione, credo che il merito sia dei ragazzi che con tutte le formazioni che abbiamo cambiato hanno dato sempre il massimo e sono riusciti sempre ad esprimere una buona pallavolo, a volte ci siamo riusciti di più e altre un po’ meno, quello che però è sempre rimasto è la capacità di rimanere attaccati alla partita in tutte le gare che abbiamo disputato, per cui grazie a loro e grazie a Milano che ha creduto in me”.

Coach Piazza torna quindi in corsa sul taraflex milanese per riprendere il lavoro di preseason iniziato lo scorso 23 agosto tra le fila della Allianz Powervolley Milano e per prepararsi ad una nuova ed intensa stagione di Superlega con un team che, giorno dopo giorno ed allenamento dopo allenamento, aumenta il feeling , in attesa dell’arrivo di Patry, Romanò, Ishikawa e Porro.

“Rientrare a Milano è rientrare a casa ovviamente. Quei pochi ragazzi che si sono allenati con Marco Camperi hanno svolto un bel lavoro, li ho trovati già abbastanza in forma. Adesso si tratterà di unire le forze -commenta coach Piazza- con gli atleti che arriveranno dopo l’Europeo e dopo l’Asiatico, come Yuki Ishikawa, per poi in tempo zero cominciare tutti insieme e vedere come lavorare nel migliore dei modi per prepararci a questo campionato che sarà molto complicato”.