Allianz Powervolley Milano: Yuri Romanò e gli azzurri di coach Fefè De Giorgi sul tetto d’Europa

Castellanza – L’Italia torna a festeggiare per una medaglia d’oro dopo sedici anni. Gli azzurri di coach Fefè De Giorgi si impongono sulla Slovenia di coach Giuliani con il risultato di 2-3 (25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15) in un Europeo che ha visto il giovane e rinnovato gruppo imporsi senza timore partita dopo partita. Vince l’Italia la finale con la Slovenia, la partita più difficile del suo cammino Europeo, contro avversari che non hanno reso vita facile al gruppo di coach De Giorgi.

L’ingresso di Yuri Romanò nel quarto set con la Slovenia sul 4-1 è la chiave di volta della partita, infatti l’opposto mancino cambia le carte in tavola degli avversari, mettendo a referto a fine set 7 punti (86% in attacco)ed un ace. Ad inizio del quinto set decisivo per l’assegnazione dell’oro gli azzurri fanno fatica ed a chiudere il gap è ancora Romanò che con un ace ed un attacco da seconda linea impatta 3-3. Da qui la corsa verso la vittoria finale che vede l’opposto mancino, che nella stagione di Superlega 2021-2022 giocherà tra le fila dell’ Allianz Powervolley Milano chiudere il match con un totale di 11 punti ed il 90% in attacco.

Vince così l’ Europeo la Nazionale di De Giorgi, ed un’altra medaglia d’oro entra in casa Powervolley. Dopo quelle conquistate dai francesi Jean Patry, Barthelemy Chinenyeze e lo scoutman Paolo Perrone alle Olimpiadi, è arrivata anche quella di Yuri Romanò con la vittoria della competizione continentale per un totale di quattro medaglie d’oro ad arricchire la bacheca della società del presidente Lucio Fusaro.