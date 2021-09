Asian Men’s Volleyball Championship: trionfa l’Iran, Kazemi è l’MVP

L’Iran trionfa nella ventunesima edizione dell’Asian Men’s Volleyball Championship prevalendo sul Giappone per 3-0 (27-25; 25-22; 31-29) in poco meno di due ore nell’atto conclusivo del torneo andato in scena alla Chiba Port Arena. I padroni di casa si battono con determinazione ma invano contro avversari rivelatisi più lucidi ed efficaci negli infuocati finali di ogni frazione. La medaglia di bronzo va alla Cina vittoriosa sulla Taipei Cinese per 3-0 (25-17; 25-16; 25-17) nella finale di consolazione.

Secondo titolo consecutivo (quarto complessivo) per l’Iran presentatosi all’appuntamento con Behrouz Ataei come nuovo commissario tecnico e con un roster notevolmente rinnovato rispetto a quello che aveva ottenuto un deludente nono posto alle Olimpiadi perdendo nella pool del Preliminary Round proprio contro il Giappone al tie-break la decisiva sfida per il passaggio ai quarti di finale. La scelta di lasciare a casa elementi del calibro di Mohammad Mousavi, Amir Ghafour e Mehdi Marandi per dare maggiore spazio e responsabilità a talenti come Saber Kazemi (21 punti nella finalissima per il ventiduenne opposto eletto MVP della manifestazione), Javid Karimisouchelmaei e Aliashgar Mojarad già protagonisti ai Giochi Olimpici e ad altri giovani emergenti come Amir Hossein Toukhteh (2001) e Amir Hossein Esfandiar (1999) si rivela tutt’altro che azzardata. Per il Giappone che nell’unica precedente edizione ospitata (Tokyo 1983) aveva conquistato il suo primo titolo svanisce il sogno di festeggiare davanti al proprio pubblico il decimo alloro continentale.

Asian Men’s Volleyball Championship, le finali

15°/16° posto: Kuwait vs Thailandia 1-3

13°/14° posto: Hong Kong vs Uzbekistan 0-3

11°/12° posto: Kazakistan vs Arabia Saudita 3-0

09°/10° posto: Bahrain vs India 2-3

07°/08° posto: Corea del Sud vs Pakistan 0-3

05°/06° posto: Qatar vs Australia 3-0

03°/04° posto: Taipei Cinese vs Cina 0-3

01°/02° posto: Giappone vs Iran 0-3

Classifica finale

01. Iran

02. Giappone

03. Cina

04. Taipei Cinese

05. Qatar

06. Australia

07. Pakistan

08. Corea del Sud

09. India

10. Bahrain

11. Kazakistan

12. Arabia Saudita

13. Uzbekistan

14. Hong Kong

15. Thailandia

16. Kuwait

Il sestetto ideale

Palleggiatore: Javad Karimi (Iran)

Schiacciatori: Milad Ebadipour (Iran) e Yuki Ishikawa (Giappone)

Centrali: Aliashgar Mojarad (Iran) e Li Yongzhen (Cina)

Opposto: Kento Miyaura (Giappone)

Libero: Mohammad Reza Hazratpour (Iran)

MVP: Saber Kazemi (Iran)

Vittorie per nazione

9 titoli: Giappone.

4 titoli: Corea del Sud e Iran.

3 titoli: Cina.

1 titolo: Australia.