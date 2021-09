Bartoccini Fortinfissi Perugia, Imma Sirressi: “Arriveremo cariche e pronte alla prima di campionato”

Il lavoro per la sesta settimana di preparazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia è ripreso ieri con una sessione pomeridiana che ha messo l’accento sulla tecnica in vista dell’allenamento congiunto di oggi in quel di Roma con la formazione dell’Acqua e Sapone.

Un prologo di quella che sarà la prima uscita ufficiale della stagione, ovvero il classico appuntamento a Gubbio che porta il nome di “Spirito di Squadra” in programma per sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso la palestra polivalente di Gubbio, torna dunque l’appuntamento nella città dei ceri rimandato la scorsa stagione causa pandemia.

Le parole di Imma Sirressi sul lavoro svolto fino ad ora e su quello che deve essere fatto: “Veniamo da una settimana molto intensa, abbiamo fatto molte amichevoli e stiamo dando tanto anche in sala pesi. Mi è piaciuto molto disputare anche l’allenamento congiunto di sabato con Vallefoglia, siamo riuscite a dare molto ritmo ed abbiamo fatto vedere il nostro gioco, il sistema in generale sta venendo fuori piano piano, ero molto emozionata perché di fatto è stato il primo confronto al PalaBarton. Ancora dobbiamo lavorare molto dal punto di vista del feeling visto che Bongaerts non è molto che si allena con noi ma abbiamo il tempo necessario a migliorare anche in quell’aspetto, sicuramente arriveremo cariche e pronte alla prima di campionato”