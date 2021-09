Europei pallavolo femminile, l’Italia vola in semifinale: 3-0 alla Russia

Europei pallavolo femminile, l’Italia vola in semifinale superando in maniera perentoria la Russia di Busato . Ora ci attenderà l’Olanda ma intanto c’è da godersi questa prestazione che ha regalato la settima vittoria del torneo.

Un percorso fino a questo momento perfetto nonostante qualche sbavatura lungo il cammino che però questa sera proprio non c’è stata.

Una prestazione corale, la forza è nel gruppo plasmato da Davide Mazzanti che certamente può dirsi soddisfatto.

Brave dunque alle nostre ragazze che si avvicinano sempre di più verso la meta.

Cristina Chirichella racconta così il match : « Siamo contentissime per questa vittoria. Abbiamo giocato bene, le abbiamo messe in difficoltà e abbiamo giocato tuti i palloni da squadra. Ci voleva proprio una prestazione del genere perché la Russia è una formazione tosta, giovane e con buone doti fisiche. Siamo state brave a imporre da subito il nostro gioco. Vogliamo giocare bene tutte le partite e dimostrare quello che siamo. Siamo sicuramente sulla buona strada anche se ora ci attende la parte clou di questo Europeo, ma noi ci siamo ».

ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-20, 25-8, 25-15)

ITALIA: Sylla 10, Chirichella 10, Orro 4, Pietrini 13, Danesi 6, Egonu 15; De Gennaro, Parrocchiale. Ne: Gennari, Bonifacio, Malinov, Nwakalor, Mazzaro (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

RUSSIA: Fedorovtseva 7, Brovkina 2, Kadochkina 5, Kapustina 4,

Enina 4, Startseva 1; Pilipenko (L), Matveeva 2, Zaytseva (L), Smirnova 2, Kotova 5, Lazareva 1. All. Busato.

ARBITRI: David Fernandez Fuentes (ESP) e Mirko Jankovic (SRB)

NOTE: Spettatori 1200

DURATA SET: 24’, 21’, 22’

ITALIA: 5 a, 5 bs, 9 mv, 10 et.

RUSSIA: 1 a, 8 bs, 6 mv, 17 et.