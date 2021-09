Europei pallavolo femminile, oggi Italia-Olanda per decidere chi volerà in finale

Europei pallavolo femminile, è il giorno di Italia-Olanda, le due squadre scenderanno in campo oggi venerdì 3 settembre alle ore 20 per una delle due semifinali , l’altra sarà Serbia-Turchia. La partita sarà in diretta su RaiTre e DAZN . Inutile sottolineare l’attesa che accompagna questa sfida che potrebbe regalare alle azzurre l’accesso alla finalissima.

Il percorso di Egonu e compagne fino a questo momento è stato netto con sette vittorie complessive tra fase a gironi e partite ad eliminazione diretta. Nel quarto di finale contro la Russia l’Italia ha dominato vincendo per 3-0.

La sfida di oggi non sarà semplice ma questo gruppo ha tutti i numeri per puntare in alto e lasciarsi alle spalle Tokyo. La posta in palio è molto alta e scopriremo questa sera se l’Italia saprà gestire la pressione e giocare in modo “spensierato”. In tanto la concentrazione sarà altissima, quella del ct e delle giocatrici. A proposito di protagoniste in campo sono queste le parole di Miriam Sylla raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : «Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una buona prova contro una Russia che pur essendo una formazione giovane è riuscita a mettere in difficoltà la Serbia e diverse altre squadre. Nel corso di questo Europeo abbiamo fatto un buon lavoro e credo si sia visto, c’è stata una crescita nel lavoro e nelle intese. Domani abbiamo una prova importante e sappiamo che quello che abbiamo fatto ieri (mercoledì ndr) non basta, vogliamo di più. Affrontiamo questa ultima fase dell’Europeo con lo spirito che abbiamo sempre. Abbiamo voglia di vincere, di fare bene, di dimostrare il nostro valore. E quello che siamo in grado di fare. In alcune occasioni si riesce in altre no, ma questa volta vorremmo che si ricordasse bene quello che siamo in grado di fare » .