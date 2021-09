Europei pallavolo femminile, stasera l’Italia cerca l’oro nella bolgia di Belgrado

Europei pallavolo femminile, una splendida Italia ha superato in semifinale l‘Olanda per 3-1 e ha staccato il biglietto per la finalissima dove troveremo la Serbia di Boskovic vincintrice contro la Turchia nell’altra semifinale per 3-1 . Le ragazze di Davide Mazzanti hanno dimostrato in campo e fuori di volerla questa finale e al di là di come andranno le cose questa sera hanno confermato di essere una grande squadra. Si perchè il rischio di bissare la delusione di Tokyo non era poi così remoto, non tanto perchè ci fosse il dubbio sul reale valore di questa squadra, ma perchè ritrovare le giuste motivazioni dopo un evento così desiderato e terminato non proprio secondo i piani non era scontato.

Partita dopo partita invece Egonu e compagne hanno riacquistato fiducia , quella contro l’Olanda è stata l’ottava in questo torneo e ancora una volta le ragazze hanno dimostrato di esserci con la testa. Il nostro ct ha confermato le scelte fatte durante la competizione, un cambiamento importante rispetto a Tokyo quello di schierare in cabina di regia Alessia Orro che sta dimostrando tutto il proprio valore.

Egonu, la nostra punta di diamante, sta rivelando la sua grande classe , Sylla è tornata sui livelli che conosciamo , Pietrini è una delle garanzie sulle quali può contare Mazzanti e molto bene stanno facendo anche le centrali.

Con l’Olanda la squadra è stata brava a chiudere i giochi dopo che le avversarie avevano riaperto il match vincendo il terzo parziale.

Ora ritroviamo l’eterna rivale, quella Serbia che ha spezzato i sogni azzurri nella finale dei Mondiali in Giappone del 2018 , che ci ha sbarrato la strada in semifinale agli Europei del 2019 e che ha interrotto il percorso olimpico solamente un mese fa nei quarti di finale. La fiducia non dovrà mancare , lo sport insegna come alle volte i finali possano risultare diversi da come ce li si aspetta.

IL COMMENTO DEL NOSTRO CT

Queste le parole di Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione Italiana Pallavolo : « La vittoria di questa sera ci porta in finale dove ritroveremo la Serbia che è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in passato e contro la quale abbiamo perso gli appuntamenti più importanti. E’ bello essersi conquistati una finale a casa loro, in un palazzetto che domani sarà una bolgia. Sarà bello per tanti motivi perchè è una finale che volevamo e di cui avevamo bisogno. Abbiamo bisogno di giocare una partita così importante e anche in un clima così perchè, dopo tanto tempo, tornare a giocare una finale europea a casa della Serbia, in mezzo a una bolgia infernale, sarà un’esperienza affascinante. Domani (oggi ndr) scenderemo in campo con il coraggio che abbiamo messo in queste ultime partite, avremo tanto rispetto perchè spesso ci hanno fatto male , ma forse con una sensazione diversa di stargli davanti ».

IL TABELLINO



OLANDA-ITALIA 1-3 (19-25, 17-25, 25-16, 18-25)

OLANDA: Bongaerts 2, Buijs 9, Timmerman 4, Dambrink 2, Daalderop 14, Lohuis 9; Schoot (L), Plak 12, Balkestein-Grothues, Dijkema, Jasper. Ne: Knip (L), Korevaar, Baijens. All. Selinger.

ITALIA: Sylla 8, Chirichella 10, Orro 3, Pietrini 14, Danesi 17, Egonu 24; De Gennaro (L), Parrocchiale, Gennari 2, Malinov, Nwakalor 1. Ne: Bonifacio, Mazzaro (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

ARBITRI: Nurper Ozbar (TUR) e David Fernandez Fuentes (ESP)

NOTE: spettatori 2400

DURATA SET: 30’, 25’, 26’, 24’