Europei pallavolo maschile, l’Italia cala il tris contro la Bulgaria

Europei pallavolo maschile, era il primo impegnativo incontro di questo torneo continentale e quindi qualche preoccupazione c’era alla vigilia della sfida contro la Bulgaria che arrivava al match forte, come gli azzurri, di due vittorie. La squadra del ct Fefè De Giorgi ha risposto presente e ottenuto una convincente vittoria che fa ben sperare per il futuro. Sestetto confermato con il neo capitano Giannelli al palleggio in diagonale con Pinali, le bande Lavia e Michieletto, centrali Anzani e Galassi, libero Balaso.

Gli azzurri hanno controllato agevolmente i primi due parziali, c’è stato un black out nel terzo parziale ma nel quarto, grazie soprattutto ad uno scatenato Michieletto decisivo in un turno al servizio, il match è stato riportato sui giusti binari con un netto risultato.

L’Italia dei giovani piano piano sta crescendo, c’è da cancellare certamente il passaggio a vuoto del terzo parziale ma se si considera che il lavoro del ct De Giorgi è iniziato da poco non ci si può che ritenere soddisfatti anche perchè questo pomeriggio avevamo di fronte una squadra da non sottovalutare. Molti i nomi noti al nostro volley dall’altra parte della rete, non sono bastati i 16 punti del best scorer Sokolov per avere la meglio di Giannelli e compagni che hanno trovato il terzo successo dopo quelli contro Bielorussia e Montenegro.

ITALIA-BULGARIA: 3-1 (25-19, 25-18, 17-25, 25-12)

ITALIA: Giannelli 5, Pinali 8, Galassi 12, Anzani 12, Michieletto 15, Lavia 13, Balaso (L). Sbertoli, Romanò 2. Ne: Ricci Cortesia, Recine, Bottolo, Piccinelli (L). All: De Giorgi

BULGARIA: Seganov 1, Kolev 5 Sokolov 16, Grozdanov 13, Skrimov 9, Atanasov 5, Ivanov V.(L). Kolev 5, Chavdarov, Asparuhov 2, Chernokozhev 1, Stankov, Lyutskanov 1. Ne: Gotsev, Ivanov M.(L). All: Prandi

Arbitri: Rajkovic (CRO), Simonovic (SRB)

Spettatori: 285 Durata set; 24’, 24’, 29’