Europei pallavolo maschile, l’Italia vince con la Slovenia e convince sempre di più

Europei pallavolo maschile, l’Italia di De Giorgi vince anche la sfida contro la Slovenia per 3-0 ((27-25, 25-20, 25-23) e porta a quattro i successi consecutivi centrando matematicamente il primato della Pool.

Cresce il gruppo e la dimostrazione c’è stata oggi pomeriggio contro la squadra allenata da Giuliani che è certamente una delle più forti del torneo. L’Italia ha dimostrato grande solidità riuscendo a recuperare dei momenti di svantaggio che si erano venuti a creare durante la partita e che hanno puntualmente visto Giannelli e compagni riprendere il controllo della partita.

Il sestetto è stato confermato come lo stesso delle precedenti partite con Giannelli in palleggio in diagonale con Pinali, le bande Michieletto e Lavia, centrali la coppia Galassi-Anzani, libero Balaso.

Una novità è stata però costituita dal cambio degli opposti con l’ingresso sul finale di primo set di Romanò che è rimasto in campo fino al termine chiudendo con un’ottima prestazione dimostrando di poter dare un grandissimo contributo. L’inizio di match di Pinali non era stato dei migliori.

Giannelli leader in campo si è reso protagonista di alcuni colpi da maestro sapientemente sfruttati al centro da Anzani, scatenato sul finale di partita l’altro centrale Galassi che è riuscito a compensare qualche errore di troppo al servizio . Nota di merito per Michieletto che con i suoi 18 punti ha dimostrato ancora una volta il suo talento cristallino.

Italia promossa dunque a pieni di voti anche perchè questa Slovenia era squadra tosta.