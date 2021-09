Europei volley, Italia-Montenegro: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi 5 settembre alle ore 19 all’Ostravar Arena di Ostrava (Repubblica Ceca) si disputerà il match Italia-Montenegro, valevole per la fase a gironi dei campionati europei di volley maschile (girone B). Nel turno inaugurale gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto piuttosto agevolmente la Bielorussia per 3-0 (15-18, 25-12, 25-15, i parziali), mentre i nostri avversari odierni hanno perso contro Bulgaria e Slovenia, ambedue le volte per 3-0.

Sarà il primo confronto diretto tra le due Nazionali con gli azzurri che partiranno largamente favoriti, anche se sono vietati cali di concentrazione in vista delle prossime partite con avversari di caratura di gran lunga superiore, a partire dalla Bulgaria (lunedì 6 ore 15.45).

Ricordiamo che le squadre disputano una prima fase a gironi con formula del girone all’italiana; al termine della prima fase le prime quattro classificate di ogni girone accedono alla fase finale, strutturata in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Dove vedere Italia-Montenegro in tv e streaming

Il match della fase a girone tra Italia-Montenegro sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su Rai Play (collegamento ore 18.50). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Colantoni con il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta.

L’incontro di Ostrava si potrà seguire anche su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma.