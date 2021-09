Europei volley maschile 2021: dove vedere Repubblica Ceca Italia? Streaming o diretta tv?

Europei volley maschile 2021: dove vedere Repubblica Ceca Italia. Dopo la netta vittoria sulla Slovenia, che sancisce la quarta consecutiva, i ragazzi guidati da Fefè de Giorgi sono chiamati ad affrontare la Repubblica Ceca. I cechi non sono un avversario particolarmente ostico da superare visto che sono stati sconfitti sia dalla Bulgaria che dalla Biellorussia. Formazioni che, come tutti gli appassionati ricorderanno, gli azzurri hanno battuto rispettivamente per 3 a 1 e 3 a 0. Vincere sarà fondamentale per consolidare ulteriormente la vetta del girone.

Europei volley 2021: dove vedere Rep. Ceca Italia? Streaming o diretta tv in chiaro su Rai Due?

Il match tra gli azzurri della Italvolley e e la Repubblica Ceca degli Europei di volley maschile 2021, potrà essere seguito sia in diretta tv in chiaro che in streaming. L’appuntamento è fissato per giovedì 9 settembre alle ore 19:00. Le reti che trasmetteranno la partita sono Rai 2 e DAZN. Gli abbonati potranno vedere la partita in diretta su DAZN, con la telecronaca di Fabrizio Monari e il commento tecnico di Alberto Cisolla. L’incontro potrà essere visionato anche su Rai 2, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. O in alternativa, in streaming, sintonizzandosi sulla piattaforma di Rai Play. Anche domani la Nazionale di pallavolo dovrà scontrarsi con un avversario sicuramente alla sua portata, ma che tuttavia non deve essere sottovalutato.