Europei volley maschile: dove vedere Bulgaria-Italia? Streaming o diretta in chiaro?

Europei volley maschile: dove vedere Bulgaria-Italia. Dopo le ottime vittorie contro Biellorussia e Montenegro, i ragazzi di Fefè de Giorgi orfani di Juantorena ormai ritiratosi, tornano in campo nella terza giornata di questi Europei 2021. Vincere anche oggi sarà importante non solo per rafforzare l’autostima e la fiducia nei propri mezzi, ma anche per mantenere la testa del girone B. Al match non prenderà parte nemmeno Ivan Zaytsev che si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio.

Europei volley maschile 2021: dove vedere il match

La partita di stasera richiederà agli uomini di De Giorgi un impegno superiore, visto che i bulgari, rispetto agli avversari precedenti, esprimono un gioco qualitativamente migliore. Giannelli, Simone Anzani e compagni dovranno dare il massimo per continuare al meglio l’avventura. Lo scontro andrà in scena oggi, lunedì 6 settembre alle ore 15:45. Potrà essere seguito in diretta su DAZN, con la telecronaca di Fabrizio Monari e il commento tecnico di Alberto Cisolla. Anche la Rai lo trasmetterà in chiaro su Rai Due con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Gli appassionati potranno vederlo anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Il prossimo turno vedrà gli azzurri impegnati mercoledì 8 settembre contro la Slovenia.