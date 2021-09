Europei volley maschile 2021: dove vedere gli ottavi di finale Italia-Lettonia? Streaming o diretta tv?

Europei volley maschile, Italia-Lettonia: ci siamo. Dopo la fine della fase a gironi in cui hanno chiuso il pool B in testa a punteggio pieno, gli uomini di Fefè di Giorgi vogliono andare avanti. Gli azzurri stanno conducendo un campionato perfetto. Sotto i loro colpi sono già “cadute”: Biellorussia, Montenegro, Bulgaria Slovenia e Rep Ceca. La vittoria contro la formazione ceca rappresenta la quinta consecutiva. La cura De Giorgi sembra aver rivitalizzato il collettivo dei nostri pallavolisti, dopo la debacle olimpica. Il gruppo, opportuno sottolinerlo, è ancora orfana di Ivan Zaytsev. Il giocatore ancora si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio. Il suo rientro non potrà far altro che arricchire una squadra, sino ad ora impeccabile.

Europei volley maschile, Italia-Lettonia: dove vedere il match? Streaming o diretta tv in chiaro?

La partita degli ottavi Italia-Lettonia, valida per gli Europei 2021, andrà in scena all’arena di Ostrava, domani 12 settembre alle ore 16:00. Sarà in onda in chiaro ma anche in streaming. La partita sarà trasmessa in chiaro in diretta su Rai Tre, con la telecronaca di Maurizio Colantoni ed il commento tecnico di Andrea Lucchetta.. Per gli abbonati su DAZN. Gli appassionati potranno anche vederla in streaming, collegandosi alla piattaforma di Rai Play.