Europei pallavolo maschile , l’Italia trova il quinto successo contro la Repubblica Ceca

Europei pallavolo maschile, l’Italia di De Giorgi continua la sua marcia vittoriosa e chiude il Pool B a punteggio pieno centrando cinque vittorie da tre punti. L’ultimo successo quello contro i padroni di casa della Repubblica Ceca per 3-1.

Ottima la risposta dai giocatori entrati dalla panchina , l‘Italia ha saputo rialzarsi dopo un terzo set che di fatto aveva riaperto la partita che si era messa decisamente bene con i nostri ragazzi avanti per 2-0 .

Ora Giannelli e compagni attenderanno agi ottavi di finale la Lettonia questa domenica, i segnali per continuare a fare bene ci sono tutti.

LA CRONACA

1 SET

Dopo il vantaggio azzurro (3-1) la Repubblica Ceca comincia a trovare dei muri vincenti e complice un servizio italiano troppo falloso si porta su 6-9 costringendo De Giorgi al time-out .

La pausa si rivela efficace perché l’Italia impatta grazie al mani out di Michieletto ( 10-10 ) . E’ sempre lui con un ace prima e con una pipe dopo che trova il break per il 13-11, time out Repubblica Ceca. Ancora un super Michieletto dai nove metri per il 15-11.

L’Italia arriva sul +5 (19-14) grazie al mani out di Michieletto dopo una grande difesa di Balaso che si rifà da alcune indecisioni in precedenza .

Prova a recuperare la Repubblica Ceca, una pipe sbagliata di Lavia riporta i padroni di casa sotto sul 22-19 ma l’Italia c’è , un muro di Galassi regala il primo set 25-20.

2 SET

Un grande ace di Pinali pareggia 5-5 dopo che la Repubblica Ceca era partita bene . Finger ispiratissimo conduce la squadra per mano (8-11) e De Giorgi deve chiamare time out. Sul turno in servizio di Michieletto un doppio muro di Anzani regala l’11-11 e poi Michieletto trova l’ace del sorpasso (12-11) .La Repubblica Ceca recupera uno svantaggio di -2 e si porta con Finger sul 15-16 . Entra Bottolo al posto di Lavia e segna subito , l’Italia con Pinali si porta sul 18-18. Il neo entrato Bottolo si comporta bene soprattutto in ricezione, arriva il primo tempo di Galassi e poi i tre ace consecutivi di uno scatenato Pinali per il 25-21.

3 set

Parte avanti 3-5 con il mani out la Repubblica Ceca e con un ace si porta sul 5-8. La squadra di casa con un altro mani out vola sul 7-12 e De Giorgi chiama il time out. Con una bella diagonale di Bottolo l’Italia accorcia 9-12 ma la Repubblica Ceca vola con Finger 9-16 .

L’attacco non punge più , Bottolo attacca out per il 9-18. Entra il centrale Cortesia.

Bottolo spinge una palla a terra per il 12-18 e il muro accorcia 14-19. Una bella battuta potente di Bottolo mette in difficoltà la ricezione avversaria e Galassi col primo tempo firma il 15-19. Rientra Lavia per Bottolo , un errore in attacco e un muro azzurro valgono il 20-22 .

Dal 21-24 due set point vengono annullati , arriva l’ace del 23-24 di Pinali che subito dopo però non si ripete sbagliando dai nove metri per il 23-25 finale.

4 set

Torna il sestetto di inizio match , parte forte l’Italia : l’ace di Michieletto vale il 4-2 e un grande muro di Anzani dopo uno scambio interminabile regala 5-2 , si vola sul 10-5 costringendo al time out avversario. Michieletto scatenato attacca per il 13-8 , l‘Italia vola col primo tempo di Anzani e poi col muro di Lavia per il 16-8. Trascinata da Finger la Repubblica Ceca recupera dal 16-8 al 16-11, time out Italia. Ancora Finger attacca per il 17-13 ma risponde Pinali col mani out 18-13. Michieletto attacca per il 20-15 , la Repubblica Ceca recupera , fa male col servizio e accorcia con un ace 20-18 . I padroni di casa grazie a Finger arrivano a -1 (22-21), l‘Italia torna a respirare col primo tempo di Anzani e con l’errore in attacco della Cechia (24-21) . La partita si chiude col primo tempo di Galassi per il 25-22.

TABELLINO

ITALIA-REPUBBLICA CECA: 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-22)

ITALIA: Giannelli 5, Pinali 20, Galassi 10, Anzani 14, Michieletto 22, Lavia 6, Balaso (L). Bottolo 3, Sbertoli, Cortesia. Ne: Romanò, Ricci Recine, Piccinelli (L). All: De Giorgi

REPUBBLICA CECA: Finger 22, Galabov 6, Vasina 18, Bartunek 3, Sedlacek 4, Polak 11, Monik (L). Licek 2, Hadrava, Janouch, Patocka 1. Ne: Pfeffer (L), Zajicek, Bartos. All: Novak

Arbitri: Cambre (BEL), Porvaznik (SVK)

Spettatori: 3675 Durata set: 27’, 30’, 35’, 31’