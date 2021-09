Europei Volley, ottavi di finale con i Block Devils protagonisti

Mentre prosegue il lavoro al PalaBarton per i Block Devils presenti a Perugia agli ordini di Nikola Grbic, il contingente bianconero impegnato nel torneo continentale prosegue il proprio percorso.

Si è chiusa infatti ieri la fase a gironi della manifestazione con le ultime quattro partite (due della Pool B e due della Pool D), da sabato si parte con la fase ad eliminazione diretta con i primi ottavi di finale e con i Block Devils protagonisti.

Gli azzurri (con Giannelli, Ricci e Piccinelli) di coach De Giorgi scenderanno in campo per gli ottavi di finale domenica 12 settembre (ore 16) nel concentramento di Ostrava in Repubblica Ceca contro la Lettonia (del Block Devils Dardzans) la quarta classificata del girone D che sarà.

Tutti qualificati e tutti di stanza nel concentramento di Gdansk in Polonia gli altri atleti bianconeri.

La Polonia di Leon, prima nella Pool A con 5 vittorie in altrettante gare disputate, affronterà sabato 11 settembre negli ottavi la Finlandia quarta classificata nella Pool C. L’Ucraina, capitanata da Plotnytskyi, ha invece chiuso al terzo posto la Pool A e se la vedrà, sempre sabato 11, nella prima gara ad eliminazione diretta con la seconda della Pool C, cioè i vice campioni olimpici della Russia. Il giorno seguente, domenica 12 settembre, scenderà in campo l’Olanda di Ter Horst, che ha chiuso al primo posto la Pool C proprio davanti ai sovietici. L’avversario negli ottavi degli “orange” di coach Piazza sarà la sorpresa Portogallo, giunto quarto nel girone A.