Mondiali U18 di volley femminile: l’Italia vola ai quarti

Ai Mondiali U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Durango in Messico, l’Italia, dopo essersi aggiudicata a punteggio pieno la Pool B del Preliminary Round vincendo i quattro impegni sostenuti contro Egitto, Turchia, Repubblica Dominicana e Perù, fa il suo ingresso tra le migliori otto del torneo iridato conseguendo nel primo turno a eliminazione diretta una travolgente affermazione sul Canada per 3-0 (25-10, 25-10, 25-13) in soli 56’.

Nei quarti di finale la rappresentativa nazionale guidata da Marco Mencarelli se la dovrà vedere (stanotte, ore 24) con la Romania riuscita, in rimonta, ad avere la meglio al tie-break sulla Slovacchia al termine di un match protrattosi per due ore e sei minuti.

La gara dell’Italia non ha invece storia: le azzurrine dominano tutte le frazioni. Una superiorità evidenziata da tutte le voci statistiche (40-14 negli attacchi vincenti, 5-0 nei muri e 9-3 negli ace). A livello realizzativo si segnalano i 16 punti a testa delle schiacciatrici Dominika Giuliani della Imoco Volley e Julia Ituma del Volleyrò Casal dè Pazzi.

ITALIA vs CANADA 3-0 (25-10, 25-10, 25-13)

Italia: Giuliani 16, Acciarri 6, Viscioni 7, Ituma 16, Gannar 4, Passaro 2, Barbero (L). Batte, Ribecchi 2, Esposito 1. N.e.Modesti, Bellia. All.: Marco Mencarelli.

Canada: Tyson 1, Boldon 1, Lightfoot 2, Hovey 4, Garvey 3, Tehrani 4, Malek (L). Glanville 2. N.e.: Boulding, Johnson, Wahlgren, Ebert. All.: Scott Koskie.

Arbitri: George Hideyuki Kuroki Junior (Bra) e Lyubomir Sirakov (Bul).

Durata set: 18’, 19’, 19’. Totale: 56’.

Italia: 9 ace, 11 battute sbagliate, 5 muri vincenti, 40 attacchi vincenti, 21 errori avversarie.

Canada: 3 ace, 7 battute sbagliate, 0 muri vincenti, 14 attacchi vincenti, 16 errori avversarie.

Mondiali U18 volley femminile

Ottavi di finale

Russia vs Porto Rico 3-0

Polonia vs Repubblica Dominicana 3-0

Brasile vs Thailandia 3-1

Serbia vs Perù 3-1

Italia vs Canada 3-0

Romania vs Slovacchia 3-2

Turchia vs Messico 3-0

Stati Uniti vs Argentina 3-2

Quarti di finale

Russia vs Polonia

Brasile vs Serbia

Italia vs Romania

Turchia vs Stati Uniti