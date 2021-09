Mondiali U18 di volley femminile: l’Italia piega anche la Turchia

L’Italia resta l’unica nazionale imbattuta nella Pool B del Preliminary Round dei Mondiali U18 di volley femminile in corso di svolgimento a Durango in Messico: la selezione diretta da Marco Mencarelli, dopo aver superato all’esordio l’Egitto per 3-1, consegue sulla quotata Turchia una perentoria affermazione per 3-0 (25-22, 25-23, 25-19 in un’ora e 25 minuti).

In virtù del successo, le azzurrine, trascinate in attacco oltre che da Julia Ituma (miglior marcatrice del confronto con 19 punti) anche da Giulia Viscioni (12) e Nausica Acciarri (9), si ritrovano a condividere con 6 punti all’attivo il primato del girone proprio in compagnia delle turche già scese per tre volte sul parquet dell’Auditorio del Pueblo. Nell’altro confronto del raggruppamento la Repubblica Dominicana prevale per 3-1 sul Perù agganciandolo in classifica a quota 3.

Cronaca

La prima frazione vede la Turchia rispondere puntualmente ai tentativi di fuga dell’Italia sino al 22-22 quando un mani-fuori di Viscioni e gli errori di Bukmen e Ozden finiscono per consegnare il set alle azzurrine. Decisamente diverso l’andamento del secondo parziale. La Turchia, nonostante la perdita sul 9-5 della schiacciatrice Gocmen, arriva, soprattutto grazie a Boukmen (chiuderà con 15 punti), a toccare le sei lunghezze di vantaggio sul 20-14.

L’Italia si scuote riportandosi in parità con un tramortente parziale di 6-0 confezionato, oltre che da un attacco vincente di Bellila e da un errore turco, dai servizi di Passaro e dai muri di Acciarri. Il finale in volata vede le azzurrine prevalere 25-23. Decisive si rivelano una battuta sbagliata di Demir ed una giocata imperiosa di Ituma.

Nel terzo set l’equilibrio si spezza sull’8-8 a seguito di un break azzurro di 4-0. La rappresentativa guidata da Mencarelli con Ituma, Viscioni e Gannar protagoniste si porta anche sul +8 (21-13) prima di controllare con sicurezza il tentativo di rientro delle avversarie sospinte invano da Demir. L’Italia tornerà in campo stasera (ore 21.00) per affrontare la Repubblica Dominicana.

ITALIA – TURCHIA 3-0 (25-22, 25-23, 25-19)

Italia: Giuliani 6, Acciarri 9, Viscioni 12, Ituma 19, Modesti 1, Passaro 2, Barbero (L). Ribechi, Bellia 3, Esposito, Gannar 2. N.e: Batte. All. Marco Mencarelli.

Turchia: Gocmen, Zengin 6, Eroktay 7, Bukmen 15, Ozden 6, Ozdemir, Narlıoglu (L). Yesilırmak, Demir 6, Kapar 1, Kacmaz. N.e: Gozubuyuk. All.: Rasit Inanc.

Arbitri: Djordje Stevanovic (Srb) e Sebastian Cagiao (Arg).

Durata set: 26’, 36’, 23’. Totale 85’.

Italia: 7 ace, 12 battute sbagliate, 10 muri vincenti, 37 attacchi vincenti, 21 errori avversarie.

Turchia: 8 ace, 11 battute sbagliate, 7 muri vincenti, 26 attacchi vincenti, 23 errori avversarie.

Mondiali U18 di volley femminile

I risultati

Repubblica Dominicana vs Turchia 0-3

Egitto vs Perù 1-3

Egitto vs Italia 1-3

Perù vs Turchia 0-3

Perù vs Repubblica Dominicana 1-3

Turchia vs Italia 0-3

La classifica

01. Italia 6 (2)

02. Turchia 6 (3)

03. Repubblica Dominicana 3 (2)

04. Perù 3 (3)

05. Egitto 0 (2)