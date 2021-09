Mondiali volley femminile U18: le ragazze di Mencarelli staccano il pass per la finale

Mondiali volley femminile: le azzurrine di Marco Mencarelli riescono nell’impresa e staccano il pass per la finale del torneo. Grande prova delle atlete che superano con un netto 3 a 0 le statunitensi: 25-23, 25-18-25-22. Si tratta dell’ennesima affermazione della pallavolo italiana: dopo l’Europeo conquistato da Egonu e compagne e il torneo vinto dalla Nazionale U20, adesso si prospetta la possibilità di un triplete tutto a tinte rosa.

Mondiali volley femminile: Julia Ituma trascinatrice

Le ragazze di Mencarelli hanno condotto una partita impeccabile permettendo poco alle avversarie. Solo in una frazione di gioco hanno concesso un lieve vantaggio agli USA di 3 punti, prontamente recuperato con un moto di orgoglio. Tra le nostre pallavoliste spiccano i nomi di Julia Ituma autrice di 20 punti, e di Giuliani e Viscioni. La prestazione impeccabile vale la finale a Durango, Messico, nell’ambito di una competizione in cui l’Italia non ha mai perso. Il coach italiano, raggiunto ai giornalisti, ha riassunto in poche parole la strategia che gli ha consentito di superare l’ostacolo americano: “Per me la differenza è stata il servizio e il muro. Il nostro servizio è stato perfetto e abbiamo preparato la nostra strategia basata sul blocco dei tre principali attaccanti statunitensi, cosa che ci è riuscita. Questo per noi è stato un grande risultato”. La finale contro la Russia si giocherà alle 3 di questa notte, e potrà essere seguita in streaming sul canale Youtube della FIVB.