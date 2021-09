Europei volley maschile 2021: dove vedere la finale Slovenia-Italia?Rai o DAZN?

Slovenia Italia, volley: dove vedere la finale dell’Europeo? Stasera domenica 19 settembre alle ore 20:30 la Nazionale di Fefè De Giorgi scenderà in campo contro la Slovenia per la conquista del titolo continentale. Una finale conquistata grazie all’eliminazione della Serbia. I nostri pallavolisti potrebbero conquistare il settimo titolo europeo della loro storia.

Slovenia Italia, volley: dove vedere la finale? Rai o DAZN?

Questo pomeriggio alle ore 17:30 prima della finalissima, si giocherà la finale per il terzo posto Polonia-Serbia. Invece la partita dei nostri atleti potrà essere guardata sia in streaming sia in diretta. In diretta il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Tre con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico del solito Andrea Lucchetta. In streaming su Rai Play e DAZN. Lo scontro di stasera è di importanza cruciale per gli uomini di De Giorgi non solo per saldare l’autostima dell’intero collettivo, ma anche per dare al tecnico ulteriori indicazioni in vista di Parigi 2024. Molti giocatori della Italvolley sono giovani e il tecnico potrà sicuramente sfruttare questa partita come un vero e proprio “test”, per capire quali saranno gli uomini giusti per conquistare il titolo olimpico. Alcuni pallavolisti che hanno preso parte alla spedizioni di Tokyo si sono ritirati, mentre altri sono agonisticamente “adulti”. Vetrine internazionali come quella di oggi, possono essere cruciali per determinare chi andrà in terra francese.