Mondiali U18 volley femminile: l’Italia sfida gli Stati Uniti per un posto in finale

Nella notte italiana (ore 03.00) le azzurrine del volley si giocheranno contro gli Stati Uniti l’accesso all’atto conclusivo dei Mondiali U18 in corso di svolgimento a Durango in Messico. La sfida che nella precedente edizione della competizione, andata in scena due anni or sono al Cairo in Egitto, valse il primo titolo di categoria per gli USA sarà preceduta (ore 24.00) dalla semifinale della parte alta del tabellone tra Russia e Serbia.

Come arriva l’Italia

Un cammino pressoché perfetto quello della selezione diretta da Marco Mencarelli arrivata ad un passo dalla conquista della finale cedendo sin qui nel torneo soltanto il set d’esordio nelle sei gare sin qui disputate. Le azzurrine, dopo aver conquistato il primo posto nella Pool B del Preliminary Round prevalendo contro Egitto, Turchia, Repubblica Dominicana e Perù, hanno superato agevolmente anche ottavi e quarti di finale rispettivamente a spese di Canada e Romania.

Come arrivano gli Stati Uniti

Percorso netto ma decisamente più complicato per la rappresentativa nazionale guidata da Jamie Morrison. Gli Stati Uniti, dopo essersi aggiudicati senza problemi la Pool C del Preliminary Round sconfiggendo Thailandia (3-0), Romania (3-1), Porto Rico (3-0) e Nigeria a tavolino, hanno faticato non poco nei successivi confronti a eliminazione diretta. La selezione a stelle e strisce, soltanto in rimonta e al tie-break, è riuscita, infatti, ad avere ragione negli ottavi dell’Argentina e nei quarti della Turchia.

Mondiali U18 volley femminile, semifinale

ITALIA vs STATI UNITI

Italia: 1 Nausica Acciarri, 2 Ilaria Batte, 3 Dominika Giuliani (C), 4 Julia Ituma, 7 Giulia Viscioni, 8 Nicole Modesti, 9 Manuela Ribechi, 10 Viola Passaro, 11 Sara Bellia, 12 Lisa Esposito, 19 Emma Barbero, 20 Islam Gannar. All.: Marco Mencarelli.

Stati Uniti: 1 Lanei Choboy, 4 Chloe Chicoine, 6 Bergen Reilly, 7 Mckenna Wucherer, 10 Caroline Jurevicius, 13 Harper Murray, 14 Alexis Stucky, 16 Devin Kahahaway, 18 Eloise Brandewie, 19 Julia Blyashov, 21 Rebekah Allick (C), 24 Margaret Mendelson. All.: Jamie Morrison.