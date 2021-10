Allianz Powervolley Milano: è subito derby con Monza

Castellanza – Dopo aver scontato il turno di riposo la Allianz Powervolley fa il suo debutto in Superlega domani alle ore 18.00 davanti ai suoi sostenitori all’Allianz Cloud di Milano contro la Vero Volley Monza. E’, quindi, subito derby per i ragazzi di coach Roberto Piazza, che potrà contare su tutto il suo organico. Un organico in parte confermato ed in parte rinforzato dagli arrivi dal mercato della scorsa estate.

Affiancheranno, infatti capitan Piano, Staforini, Daldello, Patry, Mosca, Ishikawa e Pesaresi i nuovi arrivati Porro, Romanò, Maiocchi, Chinenyeze, Djokic e Jaeschke.

Dall’altra parte della rete ci sarà invece una Vero Volley Monza galvanizzata dal grande esodio casalingo contro Modena di coach Andrea Giani. Infatti dopo il primo set perso 24-6 la formazione di coach Echelli ha saputo rimontare e fare proprio il risultato finale grazie ad una prestazione super di Grozer (21 punti e MVP).

L’opposto tedesco potrebbe pertanto rappresentare il pericolo numero uno per Piano e compagni anche se non sono da meno Orduna al palleggio, Grozdanov e Galassi al centro, Dzavoronok e Davyskiba gli schiacciatori ed il libero Gaggini agli ordini dell’ottimo coach Echelli.

«Siamo contenti che sia arrivato questo momento –dice Nicola Pesaresi-. Per noi sarà la prima partita che è da sempre una partita un po’ particolare. L’avversario ha già dimostrato di essere ad un ottimo livello battendo domenica scorsa Modena. Noi dovremo essere bravi a giocare insieme trovando soluzioni di squadra sia nei momenti buoni sia in quelli di difficoltà, rimanere concentrati sulle nostre cose, cercando di fare del nostro meglio in ogni occasione di gioco».

Probabili Formazioni

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Piano-Chinenyeze, Hishikawa-Jaeschke, Pesaresi(L).All. Piazza

Vero Volley Monza: Orduna- Grozer, Grozdanov- Galassi, Dzavoronok- Davyskiba, Gaggini(L). Al: Echelli

Arbitri: Zanussi – Curto. Terzo arbitro: Manzoni

Diretta TV

La partita delle ore 18.00 tra Milano e Monza sarà visibile sul sio Volleyballworld. tv.