Allianz Powervolley Milano: Piacenza – Milano 3 – 2

Piacenza – Dopo un inizio devastante dei ragazzi di coach Piazza la formazione della Gas Sales Bluenergy Piacenza guidata da coach Bernardi si ritrova e vince meritatamente per 3-2 con i parziali di 16-25, 25-21, 26-24, 20-25, 15-6 l’anticipo della terza giornata di andata del campionato di Superlega.

Milano scesa a Piacenza con l’intenzione di fare bottino pieno, dopo la vittoria al tie break nel derby contro Monza, nulla ha potuto contro Brizard e compagni galvanizzati a loro volta dalla vittoria contro i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova.

1° Set

Con un gioco spumeggiante la squadra di coach Piazza spinge in tutti i fondamentali e si porta subito sul +4 (4-8) con l’ace di Porro e costringe Bernardi al primo time out.

Al rientro Milano allunga ancora e con Porro dai nove metri e Patry a muro fa 4-13 e nuovo stop da parte di Piacenza. Stop che non da ossigeno ai ragazzi di Bernardi che non riescono a trovare il bandolo per entrare nel set che nonostante l’ace di Antonov entrato per Racine 14-23 viene chiuso dai meneghini 16-25 da Chinenyeze a muro.

2° Set

Le due formazioni confermano i sestetti iniziali e Milano fa registrare il primo doppio vantaggio 4-6 con l’ace di Ishikawa. Vantaggio che tiene sino al 11-11 muro di Holt su Patry da posto quattro. Milano riprende a giocare su ogni pallone e con un muro di Piano si riporta di nuovo a +2 (13-15) cui risponde Piacenza che impatta 15-15. Da qui punto a punto sino al primo vantaggio di Piacenza che con Recine due volte a segno fa 19-17 e tempo Piazza. Alla ripresa Milano impatta sul 20-20 prima della fuga di Piacenza che fa 22-20 muro di Holt e poi 25-21.

3° Set

Il terzo set si snocciola punto a punto sino al +2 (6-4) di Piacenza con Lagumdzija. Milano non ci sta ed impatta 8-8 prima del 8-10 primo tempo di Piano ed errore di Cester che da il via al tentativo di fuga di Milano che con Patry fa 11-14 prima del 17-21 dello stesso Patry. La reazione di Piacenza non si fa attendere e grazie ad alcuni errori in ricezione ed in attacco dei ragazzi di coach Piazza con Brizard a muro su Ishikawa impattano 22-22 prima del 26-24 errore di Ishikawa e chiudono il set a loro favore.

4° Set

Inizio nervoso da entrambi le parti con il primo arbitro chiamato ad estrarre il cartellino rosso per i due allenatori e che fa segnare il 2-3 prima del 4-8 e tempo Bernardi. Al rientro Milano non solo tiene il vantaggio ma allunga ulteriormente con Ishikawa che fa 7-12 cui segue il 15-21 muro di Mosca entrato per Porro. Piacenza prova a rientrare 18-22 ma il muro di Chinenyeze chiude il set 20-25.

5° Set

Parte alla grande Piacenza che sa approfittare dello sbandamento dell’avversario e con il muro di Holt su Patry fa prima 3-2 e poi con il doppio ace di Antonov fa 5-2 e tempo Piazza. Al rientro i ragazzi di Bernardi allungano ancora e con l’ace di Stern fanno 13-5 prima del 15-6 di Antonov che chiude set e gara.

Tabellino

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Powervolley Milano 3 – 2

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 19, Recine 8, Holt 12, Brizard 4, Antonov 6, Rossard 12, Cester 3, Stern 4, Russel 1, Puyol 0, Caneschi 7, Catania 0, Scanferlati (L). N.e. : Tondo

Allianz Powervolley Milano: Porro 4, Patry 14, Piano 7, Chinenyeze 11, Ishikawa 10, Jaeschke 10, Daldello 0, Pesaresi (L), Romanò 1, Maiocchi 0, Mosca 2. N.e.: Staforini, Djokic

MVP: Maxwell Holt

Arbitri: Luciani, Frapiccini