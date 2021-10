Allianz Powervolley Milano: presentata la squadra 2021/2022 in Torre Allianz

Milano – Allianz e Allianz Powervolley Milano hanno presentato oggi la nuova squadra per la stagione sportiva di Superlega 2021/2022 nell’Auditorium della sede milanese del Gruppo assicurativo-finanziario, alla stampa ed ai partner/sponsor con gli interventi del Presidente del club sportivo Lucio Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, e del Direttore generale di Allianz S.p.A Maurizio Devescovi.

Relatori ed ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: Anna Scavuzzo vicesindaco del Comune di Milano, Piero Cezza presidente di FIPAV Lombardia, Massimo Achini presidente del CSI e Antonio Ianneta presidente di MilanoSport. Moderatori d’eccezione per un parterre così ricco di ospiti due icone della Pallavolo nazionale ed Ambrosiana, Andrea Zorzi e Claudio Galli.



Lucio Fusaro, Presidente di Allianz Powervolley Milano, nel suo intervento ha sottolineato: «Commento con malcelato orgoglio una stagione sportiva così ricca di Trofei e riconoscimenti per i nostri atleti; sarà difficile ma vorremmo ripeterci e regalare ad Allianz ancora un’annata da incorniciare e soprattutto, regalarla finalmente dal vivo al nostro pubblico, che ci segue e cresce quotidianamente in modo impressionante come testimoniano i numeri dei nostri Social».



Maurizio Devescovi, Direttore generale di Allianz S.p.A ha così commentato: «Ciò che ci ha resi fin da subito orgogliosi di questa partnership è la capacità della Powervolley Milano di saper dedicare la stessa passione e attenzione tanto al settore giovanile quanto alla prima squadra, composta da atleti di primissimo piano a livello nazionale ed internazionale. Anche l’anima sociale che ci accomuna alla società guidata dal presidente Fusaro, è altrettanto importante nella partnership, come dimostrano i tanti progetti sviluppati insieme con la nostra Fondazione UMANAMENTE. Siamo pertanto molto lieti di ospitare in Torre Allianz la presentazione ufficiale, prima dell’esordio in campionato di domenica 17 ottobre all’Allianz Cloud di Milano, per dare l’avvio a un’altra stagione sportiva di successo».

Il roster dell’Allianz Powervolley Milano per la stagione 2021/2022:

N 1- Barthèlèmy CHINENYEZE Centrale

N 2- Matteo STAFORINI Libero

N 5- Nicola DALDELLO Palleggiatore

N 7- Yuri ROMANO’ Opposto

N 8- Matteo MAIOCCHI Schiacciatore

N 9- Jean PATRY Opposto

N 11- Matteo PIANO Centrale

N 12- Leandro MOSCA Centrale

N 14- Yuki ISHIKAWA Schiacciatore

N 15- Jovan DJOKIC Schiacciatore

N 16- Paolo PORRO Palleggiatore

N 17- Thomas JAESCHKE Schiacciatore

N 18 Nicola PESARESI Libero

Staff tecnico

Roberto Piazza 1° Allenatore

Marco Camperi 2° Allenatore

Giovanni Rossi Preparatore atletico

Paolo Perrone Scoutman

Massimiliano Piatti Medico Sociale

Angelo Mosca Medico Sociale

Marco Rampazzi Fisioterapista

Daniele De Ceglie Assistente preparatore atletico

Matteo Zurek Assistente fisioterapista

Luca Savioli Osteopata.