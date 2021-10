Mondiali pallavolo maschile u21, domani l’attesissima semifinale per gli azzurrini

Mondiali pallavolo maschile u21, è giornata di vigilia e sale l’attesa per la semifinale che vedrà una di fronte all’altra Italia e Polonia. Sabato 2 ottobre alle ore 19 è infatti in programma la sfida che deciderà chi potrà volare verso l’atto conclusivo della rassegna iridata. Si giocherà a Cagliari al PalaPiratsu. Da ricordare che questo Mondiale u21 è stato organizzato in Italia e Bulgaria.

Nell’altra semifinale sempre in programma domani sabato 2 ottobre ma con inizio alle ore 16, si incontreranno Russia e Argentina.

UN CAMMINO IMPORTANTE

L’Italia di Angiolino Frigoni è arrivata a questo importante momento forte di sei vittorie consecutive, tutte per 3-0. Neanche un set dunque perso per strada e quindi puntare alla finalissima di domenica 3 ottobre è più che legittimo. La squadra può contare anche su Alessandro Michieletto che ha raggiunto la squadra e che ha già fatto vedere tutto il proprio valore. E’ stato lui infatti uno dei grandi protagonisti della vittoria della Nazionale Seniores di Fefè De Giorgi ai recenti Europei che hanno incoronato l‘Italia campione continentale a sedici anni di distanza dall’ultima medaglia d’oro.

Il tifo azzurro è dunque tutto per questi fantastici ragazzi che proveranno a continuare l’onda magica dell’estate azzurra che certamente ricorderemo a lungo grazi ai molti successi. L’ultimo in ordine cronologico l’argento dell’Italia femminile u18 ai Mondiali in Messico.