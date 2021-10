Mondiali volley maschile U21: l’Italia sfida la Polonia in semifinale

Mondiali volley maschile U21: oggi la semifinale Italia-Polonia. I ragazzi di Angioino Frigoni, dopo aver steso il Belgio con un categorico 3 a 0, si scontreranno con la Polonia per un posto in finale. Gli azzurrini stanno conducendo davvero un’ottimo campionato. Imbattuti fino a questo momento, non hanno mai ceduto alcun set ai rivali incontrati sino ad ora. La partita di oggi arriva dopo aver sconfitto: Thailandia, Egitto, Repubblica Ceca, Argentina e Belgio. Quello contro i biancorossi non sarà un match facile da vincere. I polacchi hanno dimostrato di essere un gruppo compatto e di qualità. Nonostante abbiano perso mercoledì pomeriggio lo scontro diretto con la Russia per 3 a 1, si sono piazzati al secondo posto della Pool F. Frigoni può contare su un collettivo compatto e in un Alessandro Michieletto in gran spolvero. Reduce dalla vittoria degli Europei con la Nazionale maggiore, lo schiacciatore della Trentino ha realizzato 15 punti contro la formazione belga. Anche Paolo Porro potrà essere determinante.

Dove vedere il match dei mondiali di volley maschile U21

La semifinale andrà in scena al PalaPirastu di Cagliari, sabato 2 ottobre alle ore 19:00. Il match potrà essere seguito sul canale You Tube Volleyball World. Gli abbonati potranno vedere le gesta degli azzurrini su Volleyball World TV.