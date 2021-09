Europei pallavolo maschile, l’Italia è campione d’Europa

Europei pallavolo maschile, l’Italia di Fefè De Giorgi sale sul tetto d’Europa dopo aver battuto in finale la Slovenia al tie-break al termine di una partita soffertissima.

L’ingresso di Romanò nel quarto set al posto di Pinali in calo ha di fatto cambiato le sorti di una partita che sembrava indirizzata non bene.

Nel tie-break è poi salito in cattedra anche Alessandro Michieletto e nel complesso tutta la squadra , così la festa è partita .

Un’Italia meravigliosa che ha vinto al termine di un percorso meraviglioso fatto di nove vittorie consecutive. La Slovenia di Alberto Giuliani era già stata battuta per 3-0 nei gironi ma quella della finale è stata tutta un’altra storia che ha fatto venir fuori il grande carattere dell’Italia.

Una doppietta azzurra , dopo le ragazze di Davide Mazzanti è stata la volta dei ragazzi di Fefè De Giorgi salire sul tetto d’Europa al termine di una cavalcata fantastica.

Il nuovo ciclo è dunque aperto, essendo arrivata tra le prime due l’Italia ha staccato anche il pass per i Mondiali del prossimo anno .

L’applauso va fatto a capitan Giannelli e compagni, al fenomeno Michieletto, ai veterani come Anzani e a tutti i ragazzi pronti ad entrare dalla panchina.

I ricordi di Tokyo sembrano lontanissimi perché siamo saliti sul tetto d’Europa .