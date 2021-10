Pallavolo femminile A1, 1.a giornata: Conegliano vince all’esordio, colpaccio di Roma . Malinov costretta ad uscire

Pallavolo femminile A1, nel week appena passato si sono riaccesi i riflettori sul campionato 2021/22. Alcuni pronostici sono stati rispettati ma non sono mancati i risultati a sorpresa.

Partiamo dalle campionesse d’Italia di Conegliano, le pantere hanno vinto al Palaverde per 3-0 contro la matricola Vallefoglia che però è uscita sconfitta a testa alta. Egonu e compagne hanno sofferto più del previsto. La giornata era stata aperta dall’anticipo del sabato caratterizzato da una bella vittoria in rimonta di Busto che ha superato in casa Monza.

Colpaccio esterno della neopromossa Roma che ha vinto in trasferta a Cuneo, campo tutt’altro che semplice, con un perentorio 0-3.

Una delle pretendenti allo scudetto, Novara, ha superato tra le mura amiche Firenze per 3-0 e altrettanto buona è stata la prima di Casalmaggiore che sempre in casa ha superato Scandicci 3-0. Da registrare tra le toscane l’uscita nel secondo set della palleggiatrice della Nazionale Malinov per un infortunio alla caviglia .

Altro successo casalingo da registrare in Piemonte, Chieri ha la meglio per 3-1 su Perugia.

Il primo turno di questo campionato pallavolo femminile A1 si completa col successo esterno di Trento sul campo di Bergamo per 1-3.

Questi i risultati della 1.a giornata :

Conegliano-Vallefoglia 3-0 ( 25-17, 25-23, 27-25)

Busto Arsizio-Monza 3-1 ( 15-25, 25-21, 25-21, 25-23)

Chieri-Perugia 3-1 ( 25-15, 22-25, 25-19, 25-22)

Cuneo-Roma 3-0 ( 20-25, 21-25, 24-26)

Novara-Firenze 3-0 ( 25-22, 25-22, 25-19)

Casalmaggiore-Scandicci 3-0 ( 25-22, 25-23, 27-25)

Bergamo-Trento 1-3 ( 25-23, 23-25, 18-25, 18-25)

Classifica:

Conegliano 3, Novara 3, Roma 3, Casalmaggiore 3, Chieri 3, Trento 3, Busto Arsizio 3, Monza 0, Bergamo 0, Perugia 0, Scandicci 0, Cuneo 0, Vallefoglia 0, Firenze 0