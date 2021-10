Pallavolo femminile A1, buona la partenza di Novara: sarà lei la rivale di Conegliano ?

Pallavolo femminile A1, il week end scorso è stato caratterizzato dall’inizio del campionato e come ogni anno questo è il momento per cominciare a fare previsioni e pronostici . Novara ha aperto il torneo vincendo in maniera convincente la partita casalinga contro Firenze. Oltre ai tre punti frutto del successo per 3-0 la squadra si gode l’ottima prestazione di Ebrar Karakurt , l’opposto turco premiato come MVP e autrice di 19 punti.

Sarà Novara la rivale di Conegliano per la conquista dello scudetto ? Questa è la domanda che puntualmente viene fatta ad inizio stagione e non a caso visto che queste due squadre, eterne duellanti, si sono spartite tantissimi trofei negli ultimi anni. A vincere il primo atto di questa stagione 2021/22 è stata Conegliano che a Modena contro le piemontesi ha alzato al cielo la Supercoppa italiana. Si sa però che il campionato è lungo e difficile, quindi tutto è ancora da scrivere.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini dopo la vittoria contro Firenze sono attese questa domenica da un’altra partita in casa contro Casalmaggiore che all’esordio ha superato Scandicci. Indicazioni importanti arriveranno da questo match perchè la partita non sarà semplice.

Si scoprirà strada facendo se Conegliano che parte come grande favorita avrà maggior filo da torcere rispetto alla scorsa stagione, importante per le rivali sarà mantenere il ritmo delle pantere anche per lanciare loro il messaggio che la lotta per lo scudetto quest’anno sarà aperta.