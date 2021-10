Pallavolo femminile A1, cambiamento nella programmazione della 5.a giornata

Pallavolo femminile A1, c’è stato un cambiamento nella programmazione della 5.a giornata che si sarebbe svolta interamente nel week end del 30 e 31 ottobre.

Il posticipo inizialmente in programma domenica sera 31 ottobre tra Roma e Firenze è stato spostato a lunedì 1 novembre per evitare la concomitanza col G20 in programma nella Capitale.

Il match avrà inizio alle 20,30 e sarà trasmesso in diretta su SkySport 1 e su Volleyball World Tv per gli abbonati.

Tutte le altre partite della 5.a giornata campionato pallavolo femminile serie A1 si svolgeranno nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Si parte con i due anticipi di questa sera Monza-Conegliano e Trento-Chieri.

Riflettori puntati soprattutto sul big match tra le brianzole e le pantere. Conegliano punta a raggiungere la vittoria consecutiva numero 70 ma di fronte avrà una squadra attrezzata per fare bene e che culla sogni di inserimento nel cerchio di squadre che possono provare a dar fastidio alle venete.

Tornando alla partita fatta slittare al 1 novembre, Roma arriva al match in un momento di crisi di risultati mentre Firenze si è resa protagonista di uno dei più positivi inizi di stagione dal suo debutto nella massima serie.

Come sempre questa 5.a giornata di andata del campionato pallavolo femminile A1 promette grande spettacolo .