Pallavolo femminile A1, Conegliano corsara a Monza raggiunge uno storico traguardo, ecco quale

Pallavolo femminile A1, Conegliano vince l’anticipo del sabato espugnando il campo di Monza per 2-3 ( 25-14, 20-25, 27-25, 20-25, 13-15) e raggiunge uno storico traguardo. Le vittorie consecutive salgono a quota 70. Quella in Brianza è stata una partita durissima che però alla fine le pantere hanno portato a casa . Merito di Monza naturalmente quello di aver dato filo da torcere ed essere andata vicino alla vittoria, il tie-break in totale equilibrio ha dimostrato come le ragazze di coach Marco Gaspari fossero vicine all’impresa. Conegliano incerottata senza De Gennaro, Sylla e Fahr ha trovato ieri sera in Plummer l’asso nella manica. L’americana è stata protagonista con 22 punti e con merito è stata nominata MVP.

Con questo successo Conegliano sale in classifica a quota 14 incrementando a + 6 il vantaggio su Monza. Il gruppo delle seconde attualmente a quota 9 proverà in questa 5.a giornata a fare risultato per rosicchiare magari un punto alle leader in classifica.

Tornando allo storico traguardo raggiunto da Egonu e compagne , quello che questa squadra è riuscita a fare negli ultimi due anni è qualcosa di straordinario, frutto di talento ma anche e soprattutto sacrificio e consapevolezza dei propri mezzi.

Un percorso vincente che sembra non trovare pause.

Vero Volley Monza – Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-14, 20-25, 27-25, 20-25, 13-15)

Vero Volley Monza: Orro 4, Lazovic 6, Danesi 13, Stysiak 29, Gennari 8, Zakchaiou 5, Parrocchiale (L), Davyskiba 6, Candi 5, Boldini, Van Hecke. Non entrate: Negretti (L), Mihajlovic, Moretto. All. Gaspari.

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano: Wolosz 2, Courtney 18, Vuchkova 1, Egonu 17, Omoruyi, De Kruijf 9, De Gennaro (L), Plummer 22, Folie 5, Frosini 3, Caravello (L), Gennari. Non entrate: Sylla, Butigan. All. Santarelli.

Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo

Durata set: 28′, 27′, 35′, 28′, 21′; Tot: 139′. MVP: Plummer