Pallavolo femminile A1, due big match di fila per Conegliano

Pallavolo femminile A1, le pantere di Conegliano sono partite alla grande in questo inizio di stagione vincendo già due scontri diretti, quello contro Novara sia in campionato che in Supercoppa.

Un calendario particolare quello delle venete che dopo due partite sulla carta abbordabili coincise con le sfide alle neopromosse, è stato caratterizzato da un filotto di partite che potrebbero già segnare uno spartiacque nella definzione della classifica di questa prima parte di stagione. In sequenza Novara, Casalmaggiore, Monza e Busto Arsizio.

Archiviata la pratica Novara-Casalmaggiore, le pantere saranno ora attese dalle sfide contro le due squadre lombarde attrezzate per dar fastidio ad Egonu e compagne.

Si parte con la 5.a di andata sabato 30 ottobre alle 20,30. Conegliano andrà in trasferta contro Monza che fino ad ora ha raccolto meno di quello che ci si sarebbe aspettati. Questo non cambia il fatto che le brianzole sono squadra che può puntare molto in alto. Il turno successivo vedrà le pantere ospitare al Palaverde Busto Arsizio il 6 novembre alle 18.

Le farfalle di coach Musso sono al momento seconde dietro le pantere a quota 9 punti, la partenza sprint è stata frenata dal ko di Chieri.

Facile intuire come queste due partite potrebbero davvero decretare la prima vera fuga delle venete, dall’altra parte un successo delle avversarie potrebbe rimettere in discussione i giochi.