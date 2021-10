Pallavolo femminile A1, i risultati degli anticipi: è crisi Roma ?

Pallavolo femminile A1, si sono giocati ieri sabato 23 ottobre due anticipi della 4.a di andata che si completerà nella giornata di oggi con il esto delle partite. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Firenze conferma l’ottimo momento e in casa supera Cuneo per 3-1 ( 23-25, 25-16, 25-23, 25-18) raccogliendo tre punti che la lanciano in classifica a quota 9, frutto di tre vittorie in quattro gare.

Top scorer una grandissima Sylvia Nwakalor autrice di 19 punti con il 46% in attacco. Inizio di stagione non semplice per Cuneo che ha mosso la classifica con 2 punti solo grazie al successo in trasferta a Trento. Nella partita di ieri brave le ragazze di coach Bellano a rimane unite e lucide dopo lo svantaggio iniziale. E’ infatti arrivata una grande reazione.

In crisi Roma che dopo la vittoria all’esordio proprio contro Cuneo è incappata in tre sconfitte consecutive, l’ultima ieri contro Perugia che in casa ha trovato il primo successo della stagione.

Le umbre hanno vinto per 3-0 ( 25-19, 26-24, 25-22) condannando le capitoline ad un altro ko che andrà naturalmente analizzato anche perchè la partita era di quelle “giuste” per provare a fare punti.

Ecco la classifica in attesa delle partite di questa domenica :

Conegliano 9, Busto Arsizio 9, Firenze 9, Novara 6, Monza 6, Scandicci 6, Casalmaggiore 6, Trento 4, Chieri 3, Vallefoglia 3, Perugia 3, Roma 3, Cuneo 2, Bergamo 0.