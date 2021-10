Pallavolo femminile A1, il programma completo della 5.a giornata , due partite imperdibili

Pallavolo femminile A1, nel week end del 29 e 30 ottobre si disputerà la 5.a giornata di andata, vediamo il programma completo.

Partiamo con gli anticipi di sabato 30 ottobre. Alle 20,30 big match Monza-Conegliano, le brianzole di fronte al proprio pubblico proveranno a frenare la corsa inarrestabile delle pantere. L’altra sfida di sabato è quella tra Trento e Chieri con inizio sempre alle 20,30. Le ragazze di coach Bertini in crisi di risultati avranno di fronte una squadra galvanizzata dal successo contro le farfalle di Busto.

Tutte le altre partite si giocheranno domenica 31 ottobre alle 17, 00. Novara che rincorre e vuole ridurre il gap in classifica da Conegliano in casa attende Perugia mentre l’altro big match della giornata è quello tra Busto Arsizio e Scandicci. Le farfalle avranno in casa una partita molto dura dal momento che le toscane stanno facendo benissimo. Busto nell’ultimo turno è scivolata a Chieri ma nel complesso rimane più che positivo l’inizio di stagione fatto di tre vittorie su quattro.

Casalmaggiore in casa attende Bergamo che si è sbloccata nell’ultimo turno trovando i primi tre punti stagionali contro Vallefoglia mentre le marchigiane saranno impegnate a Cuneo.

Chiude il quadro di questa 5.a giornata campionato pallavolo femminile A1 la sfida tra Roma e Firenze. Le capitoline dopo l’esordio vincente hanno sempre perso mentre Firenze ha fatto un grandissimo inizio di stagione ed è a soli tre punti da Conegliano.