Pallavolo femminile A1, il programma della 2.a giornata

Pallavolo femminile A1, nel week end scorso si è rotto il ghiaccio con l’esordio del campionato 2021/22, vediamo il programma della 2.a giornata. Le campionesse d’Italia di Conegliano, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro la neopromossa Vallefoglia, affronteranno l’altra squadra che ha festeggiato la promozione, Roma. Partita non semplice visto che le capitoline hanno stupito vincendo domenica scorsa in trasferta a Cuneo per 0-3. Match in programma a Roma domenica alle 17.00.

L’anticipo del sabato, con inizio alle 20,30, vedrà una di fronte all’altra Scandicci e Bergamo. Entrambe arrivano al match dopo una sconfitta, le toscane avranno il vantaggio del fattore campo.

Altre quattro le sfide, oltre Roma-Conegliano , che si disputeranno domenica 17 ottobre alle 17,00. Novara che ha be cominciato vincendo in casa contro Firenze , avrà un altro match tra le mura amiche questa volta contro Casalmaggiore che ha vinto la prima contro Scandicci.

Monza proverà a riscattarsi dopo il ko contro Busto affrontando di fronte al proprio pubblico Chieri vittoriosa all’esordio contro Perugia, mentre proprio le umbre avranno di fronte in casa Firenze che affronterà la seconda trasferta consecutiva.

Vallefoglia che nonostante il ko dell’esordio contro Conegliano ha saputo tener testa alle pantere in casa affronterà un’altra big del campionato, le farfalle di Busto Arsizio che hanno cominciato alla grande superando Monza in rimonta.

Conclude il programma della 2.a giornata campionato pallavolo femminile A1 il posticipo della domenica con inizio alle 20,30 tra Trento e Cuneo. Le ragazze di Matteo Bertini faranno il loro esordio in casa arrivando al match forti del successo in trasferta a Bergamo. Le piemontesi invece proveranno a riscattarsi dopo il passo falso casalingo contro Roma.