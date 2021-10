Pallavolo femminile A1, le parole dell’MVP di Roma sorpresa dell’esordio

Pallavolo femminile A1, quella di Roma in trasferta a Cuneo è stata una delle più belle vittorie, probabilmente a sorpresa, che hanno caratterizzato l’esordio del campionato . La squadra di coach Saja neo promossa nella massima ha infatti superato brillantemente per 3-0 una squadra decisamente più esperta, Cuneo di coach Pistola si è dovuta inchinare a Papa e compagne. Un inizio decisamente convincente per la squadra capitolina che si appresta ora ad affrontare la corazzata Conegliano. Il risultato di domenica darà certamente entusiasmo e maggior fiducia alla vigilia di un incontro che naturalmente sulla carta rimane proibitivo. C’è da dire che le pantere, nonostante una vittoria per 3-0, hanno al Palaverde domenica sera sofferto più del previsto con un’altra matricola, Vallefoglia, che ha dato filo da torcere ad Egonu e compagne costrette a rincorrere in alcune fasi del match.

Certamente l’entusiasmo nella capitale per il ritorno del grande volley sarà alle stelle, ancora meglio se le beniamine della città si rendono protagoniste di grandi prestazioni .

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Veronika Trnkovà, centrale dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club eletta MVP dell’incontro :

« Questa vittoria è davvero importante. Abbiamo dimostrato in primis a noi stesse di poter vincere contro avversarie davvero forti e alle altre squadre di non poterci sottovalutare. Penso che questa vittoria ci abbia aiutato molto con la nostra autostima. Martedì ricominceremo a lavorare in palestra per la gara di domenica prossima contro Conegliano. Sì certo, sappiamo che giocheremo contro una squadra fantastica, ma vorremo comunque dimostrare ai nostri fan che non ci arrenderemo. I miracoli possono accadere ».