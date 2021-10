Pallavolo femminile A1, le top scorer della 1.a giornata

Pallavolo femminile A1, con l’inizio del campionato si riprende oltre ad analizzare i risultati di squadra a mettere la lente di ingrandimento anche sulle statistiche individuali. Andiamo a vedere le protagoniste della 1.a giornata che hanno segnato di più. Partendo dalle giocatrici nel ruolo di opposti, a guidare la classifica c’è manco a dirlo Paola Egonu che ha firmato 23 punti col 49 % in attacco in tre set giocati con 2 ace che hanno aiutato a superare la sfida casalinga contro la neopromossa Vallefoglia . A quota 21 punti con il 40% in attacco Vittoria Piani che nel successo della sua Trento a Bergamo per 1-3 si è resa grandissima protagonista siglando addirittura 7 ace. Al terzo posto a quota 20 punti un’altra grande realizzatrice del nostro torneo, Camilla Mingardi. Ottima la sua prestazione nella vittoria casalinga di Busto Arsizio contro Monza per 3-1 condita da 2 ace e il 33 % in attacco. Al quarto posto nella classifica degli opposti Ebrar Karakurt con 19 punti segnati nella vittoria in 3 set di Novara contro Firenze.

REPARTO SCHIACCIATRICI

Per quanto riguarda il ruolo delle schiacciatrici troviamo al primo posto la best scorer di questa 1.a giornata campionato pallavolo femminile A1. Si tratta di Helena Cazaute. La giocatrice di Chieri che in casa ha superato per 3-1 Perugia ha firmato 24 punti , uno in meno di Egonu che però ha giocato solo tre set, con una percentuale in attacco del 37%. Tre gli ace per lei.

A 20 punti segue Alexandra Frantti sempre di Chieri con un’ottima percentuale in attacco , 50%.

A seguire a 19 punti Tatiana Kosheleva che con Vallefoglia ha tenuto testa a Conegliano nonostante la sconfitta per 3-0, Yana Shcherban che con il 49 % in attacco ha condotto la squadra di Casalmaggiore per mano nella vittoria per 3-0 contro Scandicci e Lise Van Hecke che nonostante la buona prestazione si è vista superare dalle farfalle di Busto.