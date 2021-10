Pallavolo femminile A1, le tre top scorer dell’ultimo turno

Pallavolo femminile A1, siamo giunti alla quarta giornata di andata che ha decretato la conquista in solitaria della testa della classifica da parte delle pantere di Conegliano uscite vincitrici dalla trasferta contro Casalmaggiore. Andiamo a vedere quelle che sono state le top scorer della 4.a giornata di andata.

Con 22 punti due giocatrici nella sfida tra Bergamo e Vallefoglia che ha visto le orobiche centrare la prima vittoria stagionale superando le marchigiane 3-1. Khalia Lanier tra le fila di Bergamo ha segnato come anticipato 22 punti con una percentuale in attacco del 41 %. Siglato anche un ace. Per quanto riguarda l’altra atleta che ha segnato gli stessi punti , si tratta della capitana Tatiana Kosheleva con una percentuale in attacco del 37 % e una buona prova a muro che le ha regalato 3 punti.

In cima alla classifica delle top scorer della 4.a di andata l’opposto turco di Novara Ebrar Karakurt che nella vittoria esterna contro Monza in cinque set ha segnato complessivamente 29 punti con un ace, tre muri e percentuale in attacco del 45 %.

La sua ottima prestazione va di pari passo a quella di squadra dal momento che Novara è riuscita ad espugnare un campo davvero complicato come quello di Monza. La sensazione, nonostante fino a questo momento Conegliano abbia vinto le due sfide contro le piemontesi, è che la squadra di coach Lavarini sia quella che possa maggiormente impensierire le pantere.