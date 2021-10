Pallavolo femminile A1, nonostante le assenze Conegliano continua a correre

Pallavolo femminile A1, è una corsa inarrestabile quella di Conegliano che anche nell’ultimo turno di campionato, il quarto per l’esattezza, è uscita vincitrice da una trasferta tutt’altro che semplice come quella contro Casalmaggiore. Le pantere hanno centrato la vittoria consecutiva numero 69 (0-3) e grazie alla concomitante sconfitta delle farfalle di Busto Arsizio si sono assicurate per la prima volta in questo inizio di stagione la vetta della classifica in solitaria.

Il canovaccio sembra dunque quello della scorsa stagione, il dato ancor più importante quello che Conegliano stia continuando a dettare legge nonostante le molte assenze. Indisponibile, oltre a Sylla e a Fahr , nel match di domenica c’è stata anche Monica De Gennaro. Inutile sottolineare il peso di questa assenza, ma la sostituta Caravello ha risposto alla grande.

La panchina in queste ultime stagioni è stata per il club veneto uno dei punti di forza che si sta dimostrando tale anche in questa primissima parte di campionato.

La filosofia del club è sempre stata quello di effettuare alcuni mirati innesti all’interno di un meccanismo già perfettamente oleato, in questa stagione naturalmente si è dovuti intervenire anche per gli infortuni capitati.

Le prime due sfide contro una delle eterne rivali che sulla carta dovrebbe impensierire Egonu e compagne, Novara, sono state già brillantemente superate dalle ragazze di coach Daniele Santarelli che hanno lanciato un messaggio già molto chiaro: quello di voler continuare a vincere.