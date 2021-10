Pallavolo femminile A1, pantere a caccia della vittoria consecutiva numero 70

Pallavolo femminile A1, quella di domani sera potrebbe essere l’occasione per Conegliano di centrare la vittoria consecutiva numero 70 . La trasferta a Monza è partita complicata sulla carta, un acuto delle pantere darebbe oltre alla gioia per il cammino che continua imperterrito in campionato anche quella legata ad un grande traguardo raggiunto .

Il percorso di Egonu e compagne è davvero impressionante, il numero di vittorie consecutive ormai è destinato ad entrare nel libro dei record.

Le brianzole avranno di fronte al proprio pubblico l’occasione di cercare la grande impresa anche se fino a questo momento le ragazze di coach Marco Gaspari hanno steccato gli appuntamenti importanti negli scontri diretti. Sono arrivati infatti gli stop contro Busto Arsizio e Novara. Chiaro quindi che da una parte un eventuale ulteriore passo falso ridimensionerebbe, almeno per il momento, i sogni di gloria di Orro e compagne, dall’altro un successo rilancerebbe alla grande la corsa delle brianzole anche perchè ci sarebbe l’impresa contro una squadra che ha centrato 69 vittorie consecutive.

Le pantere hanno ripreso da dove avevano lasciato, sembra che scendere in campo impensierisca le avversarie che puntualmente si arrendono allo strapotere veneto. Domani scopriremo se ci sarà un capitolo inedito della storia fino ad ora scritta dalle pantere.