Pallavolo femminile A1, pantere pronte a rivivere il calore del Palaverde

Pallavolo femminile A1, vigilia di inizio campionato. Domani sabato 9 ottobre si accenderanno infatti sui riflettori sul campionato targato 2021/22 con una novità rispetto allo scorso anno decisamente emozionante, il ritorno del pubblico nei palazzetti. Al momento è consentito l’accesso del 35% della capienza, a questa emozione si stanno preparando anche le pantere di Conegliano che potranno dunque essere supportate da 1871 tifosi.

La speranza naturalmente di giocatrici e staff è che che questi posti a disposizione vadano esauriti in maniera da poter rivivere l’emozione del contatto caloroso con il pubblico.

Quella dello scorso anno è stata per le venete un’annata straordinaria fatta di vittorie incredibili che però non sono state abbellite dal festeggiamento dei tifosi sugli spalti. I supporter hanno chiaramente gioito dei tanti successi ma ora si apre una pagina decisamente più elettrizzante, quella di poter condividere in presenza le emozioni insieme alla propria squadra.

L’antipasto offerto a Modena dalla Supercoppa vinta contro Novara e alzata al cielo dalle pantere è il primo atto di una stagione che Egonu e compagne vogliono rendere magica come lo scorso anno.

Domenica sera al Palaverde contro la matricola Vallefoglia i tifosi potranno “riabbracciare” le proprie beniamine , l’emozione sarà sicuramente tanta per loro e soprattutto per le giocatrici in campo .