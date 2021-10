Pallavolo femminile A1, risultati e numeri della 4.a giornata

Pallavolo femminile A1, continua imperterrita la corsa di Conegliano ma Novara mostra i denti e ottiene una vittoria importante. In fondo alla classifica importante successo di Bergamo che condanna Cuneo all’ultimo posto. Vediamo nel dettaglio quanto è successo nella 4.a giornata di andata.

Ricordando i risultati degli anticipi di sabato, Firenze-Cuneo 3-1 e Perugia-Roma 3-0, le partite di domenica hanno ancora una volta evidenziato la forza delle pantere che ieri hanno espugnato un campo difficile vincendo contro Casalmaggiore 0-3 ( 15-25, 23-25, 23-25). La squadra di coach Daniele Santarelli guida in solitaria la classifica approfittando del primo ko di Busto Arsizio che esce sconfitta dalla trasferta di Chieri 3-0 ( 25-20, 25-19, 26-24) . Novara invece risponde a Conegliano ottenendo una vittoria importantissima in trasferta a Monza 2-3 ( 35-33, 22-25, 18-25, 25-20, 4-15) . Le brianzole fino ad ora hanno perso gli scontri diretti contro le big e devono cambiare rotta se l’obiettivo è quello di provare a inserirsi nella lotta scudetto.

Scandicci conferma il magico momento e vince in casa contro Trento , ancora sconfitta, per 3-0 ( 25-22, 25-20, 25-19) mentre Bergamo in casa trova i primi pesantissimi punti in stagione. Le orobiche hanno infatti superato la neopromossa Vallefoglia 3-1 ( 27-25, 25-19, 22-25, 25-16).

Vediamo la classifica dopo i primi quattro turni di campionato :

Conegliano 12, Scandicci 9, Busto Arsizio 9, Firenze 9, Novara 8, Monza 7, Chieri 6, Casalmaggiore 6, Trento 4, Perugia 3, Bergamo 3, Vallefoglia 3, Roma 3, Cuneo 2.