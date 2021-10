Pallavolo femminile A1, Roma pronta ad affrontare la corazzata Conegliano : torna il grande volley nella Capitale

Pallavolo femminile A1, il programma della 2.a giornata di andata che si disputerà nel week end del 16 e 17 ottobre presenterà un match davvero interessante, stiamo parlando di Roma-Conegliano.

La Capitale ha riabbracciato il grande volley dopo la promozione della propria squadra, e l’esordio a Roma sarà di quelli elettrizzanti. Si perchè a far visita alle ragazze di coach Saja domenica ci sarà la corazzata Conegliano campione d’Italia. Una squadra che le capitoline affronteranno sapendo di aver di fronte un team stellare che nella scorsa stagione ha vinto tutto quello che il piatto offriva, compresa quella Champions League inseguita e sfiorata per diversi anni . Una società che nel giro di pochi anni è diventato uno dei top club mondiali e che costituisce un esempio da seguire per molti team.

Roma ha esordito alla grande vincendo in maniera perentoria domenica scorsa su un campo non semplice, quello di Cuneo. Conegliano nonostante il successo casalingo contro l’altra neopromossa Vallefoglia, ha sofferto più del previsto e certamente , rispetto ad altre squadre, ha avuto meno tempo per preparare l’inizio di stagione visto che moltissime sue protagoniste sono state impegnate con le Nazionali.

Rimane per Roma ovviamente un mach proibitivo sulla carta, ma l’entusiasmo della matricola che ha preso consapevolezza dei propri mezzi, supportata da un pubblico voglioso di grande volley, potrebbe costituire una variabile da non sottovalutare.