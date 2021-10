Pallavolo femminile, Conegliano alza al cielo la Supercoppa italiana contro le eterne rivali di Novara. La 26° edizione del trofeo che si è disputato al PalaPanini di Modena è stata quindi conquistata dalle pantere al termine di un match molto combattutto che aveva visto le ragazze di coach Stefano Lavarini partire in vantaggio. Un secondo set altrettanto tirato ha messo in carreggiata Egonu e compagne che hanno stravinto il terzo, poi ancora grande battaglia nel quarto e alla fine a festeggiare sono state le venete.

Si tratta della quinta Supercoppa per Conegliano, la quarta consecutiva e complessivamente il palmares del club veneto può contare 14 trofei. Risultati impressionanti se si considera che la società è stata fondata nel 2012.

Novara ha fatto soffrire le pantere, si apre quindi ora un grande interrogativo: riusciranno a contendere a Conegliano il tricolore ? Difficile ora fare previsioni, certamente ci aspetta un campionato molto spettacolare.

Intanto Conegliano ha messo la propria firma sul primo trofeo stagionale.

IMOCO VOLLEY – IGOR NOVARA 3-1 (23-25,29-27,25-15,26-24)

Imoco: Wolosz 3, Egonu 26, Folie 9, De Kruijf 7, De Gennaro (L), Plummer 18, Courtney 14, Caravello , Gennari, Omoruyi ne, Vuchkova ne, Butigan ne, Bardaro (L) ne. All.Santarelli

Igor: Hancock 5, Karakurt 17, Washington 8, Chirichella 6, Fersino (L), C.Bosetti 6, Daalderop 17, Bonifacio 2, D’Odorico , Montibeller 4, Imperiali ne, Battistoni , Costantini ne, Herbots ne. All. Lavarini