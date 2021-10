Pallavolo femminile, Conegliano e Novara stasera in campo per la Supercoppa italiana

Pallavolo femminile, chiusa l’intensa estate delle Nazionali che ha visto le azzurre dopo la delusione di Tokyo salire sul tetto d’Europa , è tempo di rituffarsi nella stagione sportiva 2021/22.

Questa sera a Modena, Conegliano e Novara, le eterne rivali, scenderanno in campo per contendersi la conquista della Supercoppa italiana. La partita inizierà alle 17,30 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Volleyball World.

Sarà dunque il tempio del volley del PalaPanini a fare da cornice a questo importante evento sportivo che metterà una di fronte all’altra le squadre che si sono spartite negli ultimi anni i trofei più importanti in Italia e a livello internazionale.

Anche quest’anno probabilmente le pantere partiranno favorite anche se le “rivali” si sono molto rinforzate. Le venete dovranno fare a meno di Sarah Fahr che dopo l’operazione e la fase di rieducazione post intervento al ginocchio si è unita al gruppo e Miriam Sylla a Siviglia per completare le terapie di rieducazione.

Grande ex in campo, tra le molte, Paola Egonu che proprio con Novara aveva fatto il salto definitivo verso una carriera che si preannunciava già scintillante.

Sale dunque l’attesa per il primo trofeo stagionale, il successivo week end sarà tempo di campionato, ora però i riflettori sono accesi sulla 26° edizione della Supercoppa italiana che vedrà sfidarsi ancora una volta Novara e Conegliano.