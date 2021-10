Pallavolo, Paola Egonu da “pantera” a “iena” nella puntata di ieri sera

Paola Egonu nella puntata di ieri sera martedì 26 ottobre ha vestito i panni di co-conduttrice del programma “Le Iene”. Una nuova elettrizzante esperienza dunque per lei che recentemente era stata intervistata a “Verissimo” e invitata ad ” Amici” , ormai un personaggio richiestissimo e che si è fatto amare sempre di più non solamente dai tifosi e dagli appassionati di volley.

E’ un momento molto importante della carriera dell’opposto di Conegliano e della Nazionale che evidentemente riesce a polarizzare l’attenzione e che certamente rappresenta un’icona del mondo sportivo.

Quello che forse attira è anche l’aspetto del grandissimo campione che trascina la squadra e sa alzarsi dai momenti di grande difficoltà.

Questo si è visto quest’anno con la Nazionale di Davide Mazzanti che ha deluso alle Olimpiadi di Tokyo ma che si è rialzata alla grande riuscendo a salire sul tetto d’Europa vincendo la rassegna continentale a poche settimane dal tonfo olimpico.

Alle Olimpiadi Egonu non è riuscita ad incidere, evidentemente ne ha sofferto anche perchè le aspettative erano alte, ma ha condotto per mano la squadra nelle sfide immediatamente successive.

L’inizio con Conegliano quest’anno è stato di quelli molto positivi visto che le pantere sono ripartite da dove avevano smesso e hanno ripreso a fare quello che riesce loro meglio : vincere.

Ne ha fatta di strada Paola Egonu dai tempi del Club Italia, fucina di talenti che l’ha lanciata nel volley che conta, poi il grande salto a Novara e i recenti successi che tutti conosciamo.

Anche quest’interesse mediatico è certamente il giusto premio per una delle più grandi campionesse di sempre.