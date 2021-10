Sir Safety Conad Perugia, domani allenamento congiunto con Vibo

Si avvicina a grandi passi la chiusura dell’ultima settimana di preparazione vera e propria per la Sir Safety Conad Perugia.

Doppio allenamento in programma oggi con seduta in sala pesi al mattino e lavoro tecnico di squadra nel pomeriggio. In particolare su questo sta insistendo come un martello Nikola Grbic che può finalmente allenare tutti i suoi ragazzi insieme e che vuole che vengano assimilati prima possibile quelli che dovranno essere i concetti tecnico-tattici della squadra, anche perché l’inizio della Superlega è sempre più vicino.

Per prendere sempre più confidenza con il taraflex, per dare ritmo di gioco alla squadra ed anche per dare uno sfogo sul campo all’enorme mole di lavoro svolta, domani pomeriggio i Block Devils sosterranno un allenamento congiunto al PalaBarton contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Allenamento congiunto che avrà inizio intorno alle ore 17:00 (inizio del riscaldamento alle ore 16:00) e che, in osservanza delle disposizioni attuali, sarà svolto a porte chiuse.

Un test decisamente probante per i bianconeri a otto giorni dalla prima di campionato con Cisterna.

Vibo è infatti una delle formazioni più interessanti dell’intera Superlega con un organico che può contare sull’esperienza e la qualità del regista ex Perugia Saitta, del centrale Candellaro e del libero Rizzo, sull’esplosività e la freschezza dell’opposto giapponese Nishida, classe 2000 dal salto clamoroso e dal braccio mancino velocissimo, e sulla classe del trittico tutto brasiliano formato dal centrale Flavio e dagli schiacciatori Douglas e Mauricio Borges. Il tutto assemblato sapientemente da un tecnico preparato e conoscitore della materia come Baldovin.

Grbic darà sicuramente campo alla squadra che ha in mente per l’esordio in Superlega e sarà la prima occasione per vedere in campo tutti insieme i fiori all’occhiello del mercato estivo Giannelli, Rychlicki ed Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Mengozzi, Anderson-Leon, Colaci libero. All. Grbic.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Saitta-Nishida, Flavio-Candellaro, Douglas-Mauricio Borges, Rizzo libero. All. Baldovin.

Mercoledì 6 ottobre le presentazioni ufficiali della Sir Safety Conad Perugia

Si terranno mercoledì 6 ottobre le presentazioni ufficiali della Sir Safety Conad Perugia.

A quattro giorni dall’inizio della Superlega, i Block Devils alzeranno il sipario sulla nuova stagione nella consueta e consolidata location dello showroom Volkswagen di Autocentri Giustozzi in via Settevalli 221 a Perugia, dove, a partire dalle ore 18:00 al termine dell’allenamento pomeridiano, giocatori e staff saranno accolti nelle sale del partner bianconero dagli organi di informazione per una conferenza stampa che, in osservanza della regolamentazione attuale, sarà con ingresso contingentato, con obbligo di presentazione del green pass e rispettando le direttive di accesso nei luoghi chiusi e verrà trasmessa live in streaming nei canali social della società bianconera.

A seguire alle ore 20:30 Grbic ed i suoi ragazzi si recheranno presso i locali del Ristorante Il Vizio in Via Buozzi a Perugia per l’altrettanto tradizione cena di presentazione agli sponsor dove i Block Devils riceveranno il saluto delle autorità e degli affezionati partner bianconeri e dove come sempre non mancheranno le sorprese.