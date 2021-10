Sir Safety Conad Perugia, ieri presentazioni con i Block Devils protagonisti, oggi al PalaBarton per preparare l’esordio in Superlega

Lavoro tecnico e di preparazione tattica oggi al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia.

Nikola Grbic ed il suo staff stanno definendo gli ultimi dettagli in vista della “prima” stagionale ufficiale dei Block Devils che domenica ospiteranno la Top Volley Cisterna per la prima giornata della Superlega 2021-2022.

Cresce l’attesa nell’ambiente bianconero e cresce giustamente l’attesa anche in seno alla squadra che ieri ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione con la consueta giornata dedicata alle presentazioni ufficiali.

Giornata che ha avuto inizio nel pomeriggio da Autocentri Giustozzi, partner storico dei Block Devils da nove stagioni e che anche quest’anno ha ospitato nella sua eccezionale showroom la conferenza stampa di presentazione alla presenza degli organi di informazione e di una rappresentanza (piccola purtroppo per via delle restrizioni del periodo) dei Sirmaniaci.

Alla presenza dei “padroni di casa” di Autocentri Giustozzi, rappresentati dalla titolare Fotinì Giustozzi e dal responsabile vendite David Bizzarri, con l’assessore allo sport Clara Pastorelli in rappresentanza del Comune di Perugia e con Marco Cruciani, “voce” del PalaBarton, a condurre le operazioni, il presidente Sirci ha salutato la stagione in arrivo, poi il proscenio è stato tutto per Nikola Grbic, il suo staff ed i suoi ragazzi che ad uno ad uno si sono presentati con il giusto mix di serietà e di divertimento. Erano cinque i bianconeri che, arrivati quest’anno dal mercato estivo, attendevano di conoscere uno dei capisaldi della presentazione, i nuovi soprannomi come sempre coniati dal presidente Sirci. E quindi ecco svelati, in rigoroso ordine numerico, “Sugar” Anderson, “Prince” Dardzans, “Prestige” Giannelli, “Attila” Rychlicki e “Baby” Mengozzi. Al termine della presentazione la squadra si è concessa agli organi di informazione e poi si è diretta al ristorante il Vizio, altro cardine ormai consolidato in tema di presentazioni ufficiali ed incantevole scenario della presentazione della squadra agli sponsor. Con la perfetta organizzazione e la squisita ospitalità di Franco Masilla e del suo staff, la serata è scorsa allegramente tra brindisi, sorrisi, tante chiacchiere ed un Nikola Grbic che si è dimostrato, oltre che un grande allenatore, anche un abile conduttore presentando ai tanti ospiti della cena i suoi ragazzi uno ad uno. Il clima sereno e socievole l’ha fatta da padrone con i Block Devils, in particolare i nuovi, visibilmente e piacevolmente impressionati dall’enorme numero di partner che sono a fianco della squadra e che il presidente Sirci ha voluto ringraziare per l’apporto ed il sostegno che garantiscono alla società.

A fine cena e dopo l’ultimo brindisi, il pensiero è andato già a domenica. Perché da adesso si pensa solo al rettangolo di gioco.